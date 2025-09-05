Sorpresa en Madrid: la “Chingalán”, afuera de Semifinales

La pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño no iniciaron bien el segundo semestre y tras el parate veraniego, se despidieron en Cuartos de Final de la competencia que organiza Premier Pádel en Madrid.

Chingotto y Galán cayeron, en los Cuartos de Final, ante Martín Di Nenno y Leo Augsburguer en 1:18 minutos de partido.

En el cierre de la jornada, y en el escenario principal del Movistar Arena, fue caída por 6/3 y 6/4 para la “Chingalán” que ahora deberá preparar el Major de París, en el mítico Roland Garros.