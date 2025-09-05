Sorpresa en Madrid: la “Chingalán”, afuera de Semifinales | Infoeme
Lunes 08 de Septiembre 2025
Lunes 08 de Septiembre 2025
 |  deportes
 |  Premier Pádel
 5 de Septiembre de 2025

Sorpresa en Madrid: la “Chingalán”, afuera de Semifinales

En la tarde-noche de este viernes, Federico Chingotto y Alejandro Galán se despidieron del P1 de Madrid.

Foto: Premier Pádel

La pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño no iniciaron bien el segundo semestre y tras el parate veraniego, se despidieron en Cuartos de Final de la competencia que organiza Premier Pádel en Madrid.

 

Chingotto y Galán cayeron, en los Cuartos de Final, ante Martín Di Nenno y Leo Augsburguer en 1:18 minutos de partido.

 

En el cierre de la jornada, y en el escenario principal del Movistar Arena, fue caída por 6/3 y 6/4 para la “Chingalán” que ahora deberá preparar el Major de París, en el mítico Roland Garros.

 

