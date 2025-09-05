Bochas: Olmedo compitió en Junín y siguieron los Oficiales

La programación de la Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” sigue adelante y en la última semana tuvieron continuidad los Torneos Oficiales de Parejas y también fue con presencia de un representante en Junín.
Tanto Damas como Caballeros disputaron otras dos fechas de los Torneo Oficiales de Parejas en diferentes escenarios locales.
Además, entre sábado y domingo, en las canchas del Club San Martín se disputó el “Torneo Aniversario” con título para el equipo local. Rodolfo Serantes, Nicolás Velázquez, José Velázquez y Omar Velázquez se impusieron a La Amistad que estuvo compuesto por José Marinangeli, Vanesa Landoni y Rodolfo Lis.
Por otro lado, en Junín, Benjamín Olmedo fue parte del Campeonato Provincial de Tercera Categoría y tras imponerse en los dos partidos de su zona, cayó en el primer cruce de Play-Off ante uno de los representantes de 9 de Julio.
Los resultados:
Damas
5° fecha:
Zona A
Loma Negra B 12 – 2 Fortín Tradicionalista A
El Fortín A 0 – 12 La Amistad
Pueblo Nuevo B 12 – 9 Hinojo
Zona B
Loma Negra A 12 – 6 Fortín Tradicionalista B
El Fortín B 1 – 12 Pueblo Nuevo A
Libre: Pueblo Nuevo C
6° fecha
Zona A
El Fortín A 12 – 3 Fortín Tradicionalista A
Hinojo 5 – 12 La Amistad
Pueblo Nuevo B 12 – 1 Loma Negra B
Zona B
El Fortín B 5 – 12 Loma Negra A
Pueblo Nuevo A 12 – 3 Pueblo Nuevo C
Libre: Fortín Tradicionalista B
Caballeros
Primera Categoría
5° fecha
Zona A
Blanca Chica 9 – 12 San Martín
Hinojo 8 – 12 Pueblo Nuevo
La Amistad 5 – 12 El Fortín
Zona B
Sierra Chica 12 – 6 Fortín Tradicionalista
Álvaro Barros 9 – 12 Loma Negra
6° fecha
Zona A
Blanca Chica 3 – 12 Pueblo Nuevo
La Amistad 9 – 12 San Martín
Álvaro Barros 12 – 8 Hinojo (Interzonal)
Zona B
Sierra Chica 9 – 12 Loma Negra
El Fortín 11 – 12 Fortín Tradicionalista
Segunda Categoría
5° fecha
Zona A
Blanca Chica 7 – 12 San Martín
Hinojo 3 – 12 Pueblo Nuevo
La Amistad 12 – 1 El Fortín
Zona B
Sierra Chica 8 – 12 Fortín Tradicionalista
Álvaro Barros 5 – 12 Loma Negra
6° fecha
Zona A
Blanca Chica 10 – 12 Pueblo Nuevo
La Amistad 9 – 12 San Martín
Álvaro Barros 12 – 6 Hinojo
Zona B
Sierra Chica 7 – 12 Loma Negra
El Fortín 12 – 11 Fortín Tradicionalista