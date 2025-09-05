Bochas: Olmedo compitió en Junín y siguieron los Oficiales

La programación de la Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” sigue adelante y en la última semana tuvieron continuidad los Torneos Oficiales de Parejas y también fue con presencia de un representante en Junín.

Tanto Damas como Caballeros disputaron otras dos fechas de los Torneo Oficiales de Parejas en diferentes escenarios locales.

Además, entre sábado y domingo, en las canchas del Club San Martín se disputó el “Torneo Aniversario” con título para el equipo local. Rodolfo Serantes, Nicolás Velázquez, José Velázquez y Omar Velázquez se impusieron a La Amistad que estuvo compuesto por José Marinangeli, Vanesa Landoni y Rodolfo Lis.

Por otro lado, en Junín, Benjamín Olmedo fue parte del Campeonato Provincial de Tercera Categoría y tras imponerse en los dos partidos de su zona, cayó en el primer cruce de Play-Off ante uno de los representantes de 9 de Julio.

Los resultados:

Damas

5° fecha:

Zona A

Loma Negra B 12 – 2 Fortín Tradicionalista A

El Fortín A 0 – 12 La Amistad

Pueblo Nuevo B 12 – 9 Hinojo

Zona B

Loma Negra A 12 – 6 Fortín Tradicionalista B

El Fortín B 1 – 12 Pueblo Nuevo A

Libre: Pueblo Nuevo C

6° fecha

Zona A

El Fortín A 12 – 3 Fortín Tradicionalista A

Hinojo 5 – 12 La Amistad

Pueblo Nuevo B 12 – 1 Loma Negra B

Zona B

El Fortín B 5 – 12 Loma Negra A

Pueblo Nuevo A 12 – 3 Pueblo Nuevo C

Libre: Fortín Tradicionalista B

Caballeros

Primera Categoría

5° fecha

Zona A

Blanca Chica 9 – 12 San Martín

Hinojo 8 – 12 Pueblo Nuevo

La Amistad 5 – 12 El Fortín

Zona B

Sierra Chica 12 – 6 Fortín Tradicionalista

Álvaro Barros 9 – 12 Loma Negra

6° fecha

Zona A

Blanca Chica 3 – 12 Pueblo Nuevo

La Amistad 9 – 12 San Martín

Álvaro Barros 12 – 8 Hinojo (Interzonal)

Zona B

Sierra Chica 9 – 12 Loma Negra

El Fortín 11 – 12 Fortín Tradicionalista

Segunda Categoría

5° fecha

Zona A

Blanca Chica 7 – 12 San Martín

Hinojo 3 – 12 Pueblo Nuevo

La Amistad 12 – 1 El Fortín

Zona B

Sierra Chica 8 – 12 Fortín Tradicionalista

Álvaro Barros 5 – 12 Loma Negra

6° fecha

Zona A

Blanca Chica 10 – 12 Pueblo Nuevo

La Amistad 9 – 12 San Martín

Álvaro Barros 12 – 6 Hinojo

Zona B

Sierra Chica 7 – 12 Loma Negra

El Fortín 12 – 11 Fortín Tradicionalista