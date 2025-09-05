Taekwondo: hubo examen en Loma Negra y presencia en Bolívar

Deportistas representantes del equipo que dirige el Maestro Andrés Carosella tuvieron mucha presencia en diferentes escenarios, se presentaron en Bolívar y rindieron examen, el anteúltimo del 2025.

El domingo pasado se realizó un torneo regional, en el complejo República de Venezuela, bajo la dirección del Maestro Andrés Carosella y los instructores Juan Lopetegui, Matías Moretti, Belén Lopardo y Macarena Carosella, representantes locales obtuvieron buenos logros dentro de la competencia, en las disciplinas de lucha, forma y salto en alto y regresaron con muchas medallas.

Por otro lado, el pasado martes, en las instalaciones del Club Social y Deportivo Loma Negra, se rindió el anteúltimo examen del año.

Las nuevas graduaciones:

Cinturón blanco punta amarilla: Victoria Wu, Benjamin Schuft, Alma Chocobar, Sofía Palahy, Francisco José Caronni, Jonas Sanchez, Alvaro Valentín Mata, Miguel Angel Nucci.

Cinturón Amarillo: Trinidad Espaldet, Berenice Occhi, Helena Buche, Leon Muller Attadía, Tomás Muller Attadía.

Cinturón Punta verde: Brenda fernandez, Valentino Fernandez, Francisco Araña, Emilia Fonseca, Agustín Morguiundo.

Cinturón Verde: Lautaro Araya, Fausto Bertomeu, Lautaro Lopez Torres, Uxia Pacheco.

Cinturón Punta azul: Donato Torres, David Lete.

Cinturón Azul: Ciro Aravena, Lucas Fonseca.

Cinturón Punta roja: Delfina Niz, Valentín Oliva, Mercedes Arce, Lautaro Gallastegui, Santiago Quiroga.

Cinturón Rojo: Natalia Roldan.

Cinturón Punta negra: Carlos Minig.