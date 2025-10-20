Bloques opositores proponen declarar la Emergencia en Seguridad por 180 días

Concejales opositores presentaron este lunes un proyecto para declarar la Emergencia en Seguridad en el Partido de Olavarría.

El documento fue presentado por los bloques PRO-ERF, La Libertad Avanza, UCR, Por Más Libertad y Juntos por Olavarría.

“Ante la creciente preocupación de la comunidad por los hechos de inseguridad registrados en todo el Partido de Olavarría —tanto en la zona urbana como rural—, concejales opositores presentamos un proyecto de ordenanza para declarar la Emergencia en Seguridad por 180 días”, expresaron mediante un comunicado.

Según indicaron, la iniciativa busca fortalecer la protección de los vecinos, optimizar los recursos y promover acciones concretas de prevención y abordaje del delito, en un contexto de aumento sostenido de hechos delictivos.

El proyecto establece que, una vez promulgada la medida, el Ejecutivo deberá elaborar un diagnóstico completo de la situación de seguridad en un plazo de 15 días, que incluya:

-Relevamiento actualizado de delitos denunciados.

-Mapa del delito con información georreferenciada.

-Detalle del funcionamiento del Centro de Monitoreo y cámaras activas.

-Estado de los recursos humanos y materiales.

-Ejecución presupuestaria del área de Seguridad y uso del Fondo Provincial.

Durante el período de Emergencia, el Municipio podrá agilizar contrataciones y reasignaciones presupuestarias, informando quincenalmente al Concejo Deliberante y al Consejo de Seguridad Municipal.

El proyecto también impulsa una mayor participación ciudadana, el fortalecimiento del programa Vecinos en Red y la coordinación con las fuerzas de seguridad.

“Buscamos coordinar esfuerzos, optimizar recursos y devolverle a los olavarrienses la tranquilidad que perdieron, tanto en la ciudad como en el campo”, señalaron desde los bloques autores del proyecto.