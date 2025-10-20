“Nico” Villamayor, ganó en Buenos Aires y lidera el campeonato | Infoeme
Lunes 20 de Octubre 2025
 |  deportes
 |  Turismo 4000 Argentino
 - 20 de Octubre de 2025 | 19:44

“Nico” Villamayor, ganó en Buenos Aires y lidera el campeonato

El pasado fin de semana se completó una nueva fecha del Turismo 4000 Argentino y fue con festejo para Nicolás Villamayor que, además, llegó a líder del campeonato.

Foto: Prensa Turismo 4000 Argentino

Nicolás Villamayor logró una importante victoria en la la Final del Turismo 4000 Argentino; disputada este domingo en el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de la Ciudad de Buenos Aires y mantiene intactas sus chances de campeón.

 

El piloto de Olavarría se mantuvo expectante durante toda la definición y aprovechó promediando la carrera para llegar a líder por delante de Luis Newing y Mauro Tramontana. Facundo Barnetche fue cuarto y quinto, Gabriel Grijniewicz.

 

Completado el fin de semana, Villamayor definirá el título en la doble fecha final que tendrá lugar en La Plata y marcará el cierre del 2025.

 

