“Nico” Villamayor, ganó en Buenos Aires y lidera el campeonato

Nicolás Villamayor logró una importante victoria en la la Final del Turismo 4000 Argentino; disputada este domingo en el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de la Ciudad de Buenos Aires y mantiene intactas sus chances de campeón.

El piloto de Olavarría se mantuvo expectante durante toda la definición y aprovechó promediando la carrera para llegar a líder por delante de Luis Newing y Mauro Tramontana. Facundo Barnetche fue cuarto y quinto, Gabriel Grijniewicz.

Completado el fin de semana, Villamayor definirá el título en la doble fecha final que tendrá lugar en La Plata y marcará el cierre del 2025.