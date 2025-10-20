Punta Alta: condenaron a dos hermanos por abusar sexualmente de dos menores de edad

La Justicia decondenó a dos hermanos a prisión por haber abusado de dos menores de edad en la localidad bonaerense de. Sin embargo, quedarán en libertad en tanto y en cuanto la condena no esté firme.

Luca Catriel Guerra recibió una condena de 6 años y 6 meses de prisión, y Facundo Ismael Guerra fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión por haber abusado de dos menores.

De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales, los hechos ocurrieron el 25 de julio de 2021 en un domicilio de Punta Alta, donde los hombres ingresaron con las adolescentes de 14 y 13 años para someterlas sexualmente, en distintas habitaciones. Los jóvenes eran conocidos del barrio y las menores fueron a la vivienda de los hermanos Guerra para mantener un encuentro amistoso y escuchar música, según declararon.

Abuso sexual en Punta Alta

Luca Catriel fue condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, mientras que Facundo Ismael, como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual por el aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima.

La fiscalía solicitó la detención de ambos, pero el Tribunal decidió que continuaran en libertad hasta que la condena quede firme. (DIB)