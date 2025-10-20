La histórica compañía Alfajores Jorgito define su futuro

La histórica compañía de alfajores Alfajores Jorgito S.A. convocó a sus accionistas a una Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo 11 de noviembre en su sede de la calle Salcedo 3982, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según publicó Noticias Argentinas, la citación, que fue publicada en el Boletín Oficial, tiene como objetivo principal someter a consideración el balance del ejercicio económico Nº 58, cerrado el pasado 31 de julio de 2025, y elegir a los nuevos miembros del directorio que comandarán la empresa.

El Orden del Día de la asamblea, que tendrá su primera convocatoria a las 12:00 y la segunda a las 13:00, incluye puntos cruciales para la firma. Los accionistas deberán tratar la Memoria, el Inventario y los Estados de Resultados del último ejercicio, así como aprobar o rechazar la gestión del directorio saliente.

Además, se pondrá a consideración el tratamiento de los resultados (qué hacer con las ganancias o pérdidas) y la aprobación de los honorarios de los directores, incluyendo las "retribuciones en exceso" permitidas por la Ley General de Sociedades. Finalmente, se fijará el número de directores y se procederá a su elección. La convocatoria lleva la firma de Jesus Antonio Saavedra, actual presidente de la compañía. (NA)