Básquet Local: El Fortín festejó en casa y lidera

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División tuvo otro partido de la 3° fecha y fue con festejo para El Fortín.

El “Fortinero” derrotó 88 a 60 a Chacarita en el Amadeo Bellingeri y sumó su tercer triunfo en igual cantidad de presentaciones para ser líder. Joaquín Navarro con 24 puntos fue el goleador.

Ganó El Fortín y ganó bien en la noche del jueves, pero no sin antes esforzarse para mantener una ventaja que logró rápidamente en la primera mitad.

Una docena de puntos en los primeros diez minutos terminaron siendo determinantes para la victoria, pero el equipo de Azul nunca se dio por vencido y logró ponerse a dos posesiones, sin embargo, se quedó sin gol en momentos claves y lo terminó pagando.

Con todo dicho en el último cuarto y con aporte goleador de los 12 jugadores, los dirigidos por Santiago Navarro jugaron con el tiempo a su favor y se aseguraron un nuevo duelo en condición de invicto.

Síntesis El Fortín – Chacarita:

Estadio: Amadeo Bellingeri

Árbitros: Chantiri, A. y Reyes, A.

El Fortín (88): Negretti (8), Leuful (3), Mondini (13), Navarro (24), Funes (5) -FI- Negrete (5), Lerchundi (6), Silverri (4), Lucini, M. (11), Lucini, V. (3), Garcés (2), Iseppi (4). DT- Santiago Navarro

Chacarita (60): Schwab (2), Portillo (7), Encinas (14), Maica (10), Migliazzo (1) -FI- Conte (0), Urrutia (3), Pioli (9), Hernández (4), Acevedo (6), Melo (4). DT- Martín Encinas

Parciales: 22 – 08; 33 – 26; 64 – 38 y 88 – 60