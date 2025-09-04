Chingotto y Galán volvieron a ganar en Madrid

El circuito de Premier Pádel sigue con la disputa del P1 de Madrid y fue con victoria para la pareja compuesta por el olavarriense y el español.

Chingotto y Galán derrotaron a José Antonio Diestro y Juanlu Esbri sin mayores complicaciones en la instancia e Octavos de Final. Fue por 6/1 y 6/2 en 56 minutos de partido en el principal escenario madrileño.

En la llave de Cuartos de Final, la “Chingalán” enfrentará a Martín Di Nenno y Leandro Augsburguer en la pista central del Movistar Arena en el transcurso del próximo viernes.