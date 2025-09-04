Chingotto y Galán volvieron a ganar en Madrid | Infoeme
Jueves 04 de Septiembre 2025 - 19:48hs
Jueves 04 de Septiembre 2025 - 19:48hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Premier Pádel
 - 4 de Septiembre de 2025 | 16:25

Chingotto y Galán volvieron a ganar en Madrid

En el transcurso de este jueves, Federico Chingotto y Alejandro Galán sumaron la segunda victoria en la casa del jugador español.

Foto: Premier Pádel

El circuito de Premier Pádel sigue con la disputa del P1 de Madrid y fue con victoria para la pareja compuesta por el olavarriense y el español.

 

Chingotto y Galán derrotaron a José Antonio Diestro y Juanlu Esbri sin mayores complicaciones en la instancia e Octavos de Final. Fue por 6/1 y 6/2 en 56 minutos de partido en el principal escenario madrileño.

 

En la llave de Cuartos de Final, la “Chingalán” enfrentará a Martín Di Nenno y Leandro Augsburguer en la pista central del Movistar Arena en el transcurso del próximo viernes.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME