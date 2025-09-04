Golf: tres categorías para un nuevo “Torneo de los Miércoles” | Infoeme
Jueves 04 de Septiembre 2025 - 19:48hs
Jueves 04 de Septiembre 2025 - 19:48hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Golf
 - 4 de Septiembre de 2025 | 16:14

Golf: tres categorías para un nuevo “Torneo de los Miércoles”

El tradicional ranking anual de mitad de semana completó una nueva fecha en el transcurso del pasado miércoles y fue con festejos para Juan Ignacio Messineo, Carlos Blando y Antonio Álvarez.

El campo de golf del Club Estudiantes recibió una nueva fecha del Ranking “Destino Global”, un Medal Play 9 hoyos reservado para tres categorías.

 

“Juani” Messineo con 35 golpes netos fue el ganador en Hasta 13 de Hándicap y lo escoltaron Esteban González y Luis Fredes con 36 golpes.

 

En De 14 a 24, la victoria fue para Carlos Blando con 34 golpes. Fabián Palacios con 35 golpes y Juan Peruilh con 38 golpes completaron el podio.

 

Por último, Antonio Álvarez con 35 golpes ganó en De 25 al Máximo con Rubén Lobo con 36 golpes y Rubén Dattoli con 37 golpes como inmediatos perseguidores.

 

La actividad continuará el sábado con el Memorial “Héctor Ulises Urrutia” que se jugará a la distancia de 18 hoyos en modalidad Medal Play.

 

Fuente: prensa CAE

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME