Golf: tres categorías para un nuevo “Torneo de los Miércoles”

El campo de golf del Club Estudiantes recibió una nueva fecha del Ranking “Destino Global”, un Medal Play 9 hoyos reservado para tres categorías.

“Juani” Messineo con 35 golpes netos fue el ganador en Hasta 13 de Hándicap y lo escoltaron Esteban González y Luis Fredes con 36 golpes.

En De 14 a 24, la victoria fue para Carlos Blando con 34 golpes. Fabián Palacios con 35 golpes y Juan Peruilh con 38 golpes completaron el podio.

Por último, Antonio Álvarez con 35 golpes ganó en De 25 al Máximo con Rubén Lobo con 36 golpes y Rubén Dattoli con 37 golpes como inmediatos perseguidores.

La actividad continuará el sábado con el Memorial “Héctor Ulises Urrutia” que se jugará a la distancia de 18 hoyos en modalidad Medal Play.

Fuente: prensa CAE