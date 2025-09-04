Axel Kicillof pidió derrotar a Javier Milei para que tenga que "recalcular y echar atrás algunas medidas"

En la recta final de las elecciones de este domingo, el gobernadorafirmó que“está muy golpeado” y pidió ponerle “un límite” en las urnas apara que tenga que “recalcular y echar atrás algunas medidas”.

“Si Milei no consigue la ventaja que pensaba sacar, va a tener que recalcular y echar atrás con algunas medidas”, dijo este jueves Kicillof, y resaltó que los comicios son muy importante “porque lo que está en juego es rechazar todo lo que está ocurriendo y ponerle un límite” al Presidente.

En ese sentido, apuntó a la crisis económica que atraviesa el país. “El manejo financiero y cambiario es un desastre tras otro”, dijo a El Destape Radio, y aseguró que “todo el manejo financiero y cambiario donde vienen aplicando, permanentemente, etapas nuevas, viene a ser la contra, lo contrario a todo lo que habían dicho hasta el momento”.

Asimismo alertó sobre “una interna feroz en su partido”, donde diferentes funcionarios se disputan el control de sectores de inteligencia del Estado. “Hay bandas distintas de espías adentro del gobierno nacional”, afirmó. Y agregó sobre los audios que hablan de coimas y que involucran a la hermana del Presidente: "Es un Gobierno que dijo que los audios de Karina fueron agentes rusos. Todos nos reímos, pero es de gravedad".