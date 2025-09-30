El “Carbonero” se refuerza para el Torneo Regional Amateur

A menos de un mes para el inicio del Torneo Regional Amateur, Ferro sumó dos incorporaciones, un regreso y una cara nueva.

En la tarde del pasado lunes, Joaquín Indacochea arregló condiciones con la dirigencia “Carbonera” y tras su paso en Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi llega a Olavarría en búsqueda del ascenso a la tercera categoría del fútbol argentino. Indacochea nació hace 24 años en Tandil y se desempeña como mediocampista ofensivo.

Por otro lado, Mateo Tamagnini regresa a la entidad tras su paso por Independiente de San Cayetano. El defensor surgido en el equipo olavarriense fue confirmado ya en la jornada del martes y se suma a la lista que iniciaron Marín e Indacochea.