El “Carbonero” se refuerza para el Torneo Regional Amateur | Infoeme
Martes 30 de Septiembre 2025 - 18:27hs
20°
Martes 30 de Septiembre 2025 - 18:27hs
Olavarría
20°
Infoeme
 |  deportes
 |  Torneo Regional Amateur
 - 30 de Septiembre de 2025 | 16:19

El “Carbonero” se refuerza para el Torneo Regional Amateur

Ferro se mueve en el mercado y en las últimas horas confirmó dos futbolistas que se sumarán para el venidero Torneo Regional Amateur.

Foto: Prensa Círculo Deportivo

A menos de un mes para el inicio del Torneo Regional Amateur, Ferro sumó dos incorporaciones, un regreso y una cara nueva.

 

En la tarde del pasado lunes, Joaquín Indacochea arregló condiciones con la dirigencia “Carbonera” y tras su paso en Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi llega a Olavarría en búsqueda del ascenso a la tercera categoría del fútbol argentino. Indacochea nació hace 24 años en Tandil y se desempeña como mediocampista ofensivo.

 

Por otro lado, Mateo Tamagnini regresa a la entidad tras su paso por Independiente de San Cayetano. El defensor surgido en el equipo olavarriense fue confirmado ya en la jornada del martes y se suma a la lista que iniciaron Marín e Indacochea.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME