El “Loco” Torre estrenó compañero con derrota en Países Bajos

El circuito de Premier Pádel se mudó a Países Bajos para el decimoctavo torneo de la temporada y en el estreno del cuadro principal, fue derrota para uno de los representantes locales.

Agustín Torre se unió al español Nacho Moragues Moltó para el certamen que reparte 1000 puntos a los ganadores y en su primera presentación en el 20x10 fue derrota.

Torre y Moragues Moltó perdieron en los Treintaidosavos de Final ante Adrián Márques Berdonce y Marc Sintes Villalonga que llegaron desde la Qualy por 7/5 y 6/4 en 1:29 minutos de partido.

Por otro lado, Federico Chingotto y Alejandro Galán iniciarán su participación en el Ahoy Arena ante Facundo Domínguez y Javier Martínez en la llave de Dieciseisavos de Final.