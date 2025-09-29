Pádel: debut soñado para Rodríguez y Dos Santos en el Mundial

La Selección Argentina de Menores de Pádel debutó en la FIP Junior World Cup que se lleva a cabo en España y fue con festejo en todos sus partidos y la presencia de las dos jugadoras olavarrienses.

En la jornada de este lunes y hasta el 4 de octubre próximo, se juega en Reus la FIP Junior World Cup 2025 con 36 países participantes y el combinado nacional que tiene a las olavarrienses Jazmín Dos Santos y Josefina Rodríguez como candidato al título.

Organizada por la FIP junto a Premier Padel España, con el apoyo del Gobierno de Cataluña, la Provincia de Tarragona – Costa Daurada y el Ayuntamiento de Reus, y en colaboración con la Federación Española de Pádel (FEP) y la Federación Catalana de Pádel (FCP), la Junior World Cup regresó a Europa tras la edición de 2023 celebrada en Asunción, donde España se alzó con ambos títulos por equipos.

En el estreno de la Zona de Grupos, divididas en tres categorías (Sub14, Sub16 y Sub18), la Selección Argentina debutó con triunfo ante Chile en la rama femenina y ante Ecuador en Caballeros y fue 3 a 0 en los dos cruces.

En el Club Tennis Reus Monterols y en el Aurial Reus Mas Sedó se llevaron a cabo los primeros partidos del primer día de la jornada y Ayme Malen Acosta y Josefina Rodríguez marcaron el camino con un triunfo por 6-1 y 6-2 en el estreno nacional.

Luego, Victoria Vílchez junto a Jazmín Dos Santos ampliaron la ventaja con un claro 6-2 y 6-1 y finalmente, Fiorella Propato y Francesca Floriani sellaron la serie con un contundente 6-2 y 6-0 en la rama femenina.