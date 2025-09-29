Punta Alta: declaró suboficial de la Armada acusado de abuso sexual contra una mujer de la fuerza | Infoeme
 - 29 de Septiembre de 2025 | 20:17

Punta Alta: declaró suboficial de la Armada acusado de abuso sexual contra una mujer de la fuerza

Suboficial de la Base Naval de Puerto Belgrano, negó su vinculación con los hechos que se le imputan y afirmó que tuvieron un encuentro por voluntad de ambos.

Declaró ante la Justicia un suboficial de la Base Naval de Puerto Belgrano, acusado de abuso sexual en perjuicio de una mujer que presta funciones en la fuerza.

El hombre, Martín Eduardo Molina Benegas, negó su vinculación con los hechos que se le imputan, afirmó que tuvieron un encuentro por voluntad de ambos y brindó un relato que debe ser objetivado por los investigadores del caso.

De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales, según la investigación, el 12 de septiembre en un domicilio de la calle Urquiza de Punta Alta, el hombre tomó por la fuerza a la mujer en contra de su voluntad, la accedió de manera carnal y la sometió a otras situaciones abusivas hasta que la víctima pudo retirarse del lugar. Molina Benegas quedó imputado por tres hechos de abuso sexual con acceso carnal.

 

Denuncia de abuso sexual

 

Según agrega el diario La Nueva, la denunciante fue voluntariamente al departamento del presunto abusador para "conocerlo" y, al parecer, el hombre la obligó a mantener relaciones sexuales. De acuerdo con el relato de la joven de 20 años, el denunciado la habría violado más de una vez estando supuestamente bajo los efectos del alcohol.

La causa continúa en trámite de investigación y están previstas varias medidas de prueba ordenadas por el fiscal, las cuales determinarán los pasos a seguir en la investigación. (DIB)

