La 8° fecha del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso” terminó con goleada “Bataraz”

La 8° fecha del Torneo Oficial que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría se completó con goleada de Estudiantes en el cotejo que había iniciado en la noche del pasado viernes.

El “Bataraz” terminó de sentenciar la victoria que había iniciado el pasado viernes y se impuso 6 a 1 a Colonias y Cerros para llegar a las 15 unidades en la tabla de posiciones.

Antes de la suspensión del pasado viernes, Joaquín Stular había abierto el marcador a los 13 y en los dos tiempos de 37 minutos que se jugaron este lunes, el “Bata” decretó la goleada con el aporte de Franco Peralta, Diego San Julián, Leonardo Vitale y Lautaro Crivelli por duplicado. Nelson Loiza había marcado el descuento.

Apenas un puñado de minutos necesitó la noche del lunes para los primeros festejos de la jornada. Tras una buena jugada colectiva, Franco Peralta definió cruzado a los 2´ y a los 8´ Nelson Loiza, de cabeza, aprovechó una pelota parada que cayó al área local.

Con la ventaja mínima para el “albinegro” llegó el entretiempo y tras el descanso fue todo del conjunto local que avisó con dos tiros en el palo de forma consecutiva y a la siguiente empezó a sentenciar la historia.

Diego San Julián, a los 8´ de la segunda parte, controló de gran forma el centro que llegó desde la derecha y definió sin mayor oposición.

La expulsión de Roldán en el “Tricolor” facilitó las cosas para los dirigidos por Mauricio Peralta que encontró ventajas en el fondo rival y las aprovechó.

A los 25´, Vides no pudo un mano a mano ante el arquero rival, pero desde ese tiro de esquina llegó el festejo de Leonardo Vitale.

Lautaro Crivelli tras ganar en un pelotazo largo a los defensores marcó el cuarto de la noche cuando iban 32´ y un minuto después, sólo debió empujar la pelota que llegó tras el centro de Ferrara.

Goleada “albinegra” que comenzó a gestarse en lo que debía ser el duelo adelantado y se terminó de decretar en el cierre de la 8° fecha que dejó muchos cambios en la tabla de posiciones.

Síntesis Estudiantes – Colonias y Cerros:

Estadio: Parque Guerrero

Árbitro: Jerónimo Navas

Estudiantes (6): Julián Masson; Kevin Gentil (R. Alonso), Manuel Garrido, Leonardo Vitale, Mariano Borda; Gerónimo Candia, Gastón Borda, Franco Peralta (E. Sbardolini), Diego San Julián (L. Vides); Bruno Peralta (L. Ferrara); Joaquín Stular (L. Crivelli). DT- Mauricio Peralta

Colonias y Cerros (1): Eber Peralta; Santiago Lallera, Juan Cruz Otazo, Agustín Roldán, Milton Pezagg (F. Palacios); Emiliano Vega (A. López), Sebastián Cabrera, Facundo Navarro (A. Zorn), Lucas Nucci (R. Moro), Franco Meyra, Nelson Loiza (D. Bolpe). DT- Alejandro Timpanaro

Amonestados: San Julián (CAE); Meyra (CyC)

Expulsados: Roldán (CyC)

Goles: viernes: 13´ PT Joaquín Stular (CAE); lunes: 2´ PT Franco Peralta (CAE); 8´ PT Nelson Loiza (CyC); 8´ ST Diego San Julián (CAE); 26´ ST Leonardo Vitale (CAE); 32´ ST Lautaro Crivelli (CAE); 34´ ST Lautaro Crivelli (CAE)