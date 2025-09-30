Lunes de acción en el campo de golf “Bataraz”

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó un Medal Play 9 hoyos para dos categorías aprovechando el feriado mercantil del último lunes.

Un buen número de participantes compitieron en el Torneo “Día del Empleado de Comercio” y en la categoría Hasta 13 de Hándicap el triunfo fue para Claudio Benítez con 33 golpes tras aventajar en el desempate automático a Alberto Duarte. Miguel Stagnoli con 34 golpes completó el podio.

Por otro lado, entre el medio centenar de deportistas, el triunfo en De 14 al máximo fue para Diego Green con 36 golpes luego de imponerse en el desempate automático a Alejandro Pirola y Guillermo López.

La actividad continuará el miércoles con el tradicional Medal Play 9 hoyos en el marco del Ranking “Destino Global”.

Fuente: Prensa CAE