Triple femicidio: hay siete detenidos y confirman que existe "Pequeño J" y no registra salidas del país

En las últimas horas, una nueva detención se sumó a las ya concretadas en el marco de la investigación por el triple femicidio de Florencio Varela, que conmueve al país desde el miércoles pasado: tras haber dado una nota en el canal América, Florencia Ibáñez, sobrina de otro delos sujetos implicados, fue apresada y es la séptima detenida del caso.

La mujer, que habría estado en uno de los autos que se habrían usado durante el secuestro de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), fue capturada durante la tarde por agentes de la Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza en la puerta de un estudio de televisión ubicado en el barrio porteño de Palermo. Ibáñez es sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro, detenido el viernes pasado, acusado de manejar el auto blanco en el que fueron trasladas las víctimas hasta la casa de Florencio Varela.

La joven remarcó que nunca estuvo en la casa donde se cometió el triple crimen, dijo que “no conocía a las víctimas” y aseguró que tiene elementos para demostrarlo ante la Justicia. “Voy a dar mi celular, el auto, también hay cámaras. Voy a hablar con la fiscal para que vea que no tengo nada que ver”, expresó la sobrina de Sotacuro, quinto imputado en la causa.

En relación a las acusaciones que pesan sobre Sotacuro, la mujer respondió: “Víctor es mi tío, está detenido porque dicen muchas cosas de él y de mi tía. Él se asustó y se fue. No conocemos a nadie vinculado con el narcotráfico". En ese mismo sentido, agregó: “Él es remisero, es muy buena persona para mí. A mi tía ya la amenazaron, y yo ahora me estoy exponiendo mucho, pero porque quiero que dejen de decir pavadas".

Sotacuro fue detenido el viernes por la noche en un hostal de Bolivia, luego de haber pasado de manera ilegal la frontera con Jujuy. El hombre está acusado de manejar el auto blanco que habría servido de apoyo para los asesinos.

El sábado los investigadores dieron con Ariel Giménez, el sexto detenido, quien habría sido contratado por la banda narco para cavar el pozo y enterrar los cuerpos.

Los otros cuatro imputados por homicidio agravado fueron capturados el mismo día que se confirmaron los femicidios. Se trata de dos parejas jóvenes, integradas por Magalí Celeste González Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Iara Ibarra y Maximiliano Andrés Parra.

El inquietante "Pequeño J": ¿existe?

Los agentes especializados que trabajan en la causa siguen la pista de una banda narco criminal, que opera en barrios populares porteños y en el sur del Conurbano, cuyo líder local sería un joven apodado "Pequeño J", o "Julito". Tras conocerse la foto y el documento del muchacho, cuyo nombre real es Tony Janzen Valverde Victoriano, autoridades peruanas dijeron al diario Clarín que el sujeto "existe y no es una invención", como creen algunos familiares de las tres chicas de La Matanza, torturadas y asesinadas.

Desde el país andino indicaron también que "no registra salidas oficiales de su país", lo que para las autoridades de la provincia de Buenos Aires demuestra que sus movimientos internacionales y su llegada a este país fue por entradas y salidas ilegales.

En tanto, como no tiene antecedente policial alguno en su localidad de origen ni a nivel país, se cree que no pertenece a una organización criminal que opere en Perú, sino a una banda con raíz en Argentina más allá de que tenga o no vínculos internacionales. (DIB)