La 6° edición del “Tour de Olavarría” fue para Aiello y Pérez

La 6° edición de la competencia de moutain bike que organiza Planet Bike y cuenta con el acompañamiento del Municipio de Olavarría se desarrolló con rotundo éxito en Sierras Bayas y sus inmediaciones con más de 350 competidores y competidoras.
Una de las competencias más esperadas por la región estuvo reservada para una categoría principal de 50K y una Promocional sobre 25K, pero los dos recorridos debieron enfrentar un exigente circuito con cuestas y sectores de barro.
Maximiliano Aiello de Tandil fue el ganador en la prueba principal masculina, mientras que el mejor olavarriense fue Lucas Miguel que se ubicó 24°.
La marplatense Carolina Pérez volvió a ganar el “Tour de Olavarría” en los 50K y la mejor actuación local fue la de Ruth García Romero.
Además, en la distancia de 25K festejaron Victoria Arieu de Tandil y Aquiles Carballo de Bolívar.
Los resultados:
50K
Damas:
1° Carolina Pérez (Mar del Plata) con 2:18:12
2° Julieta Zurita (Tres Arroyos) con 2:25:00
3° Marina Arce (Chivilcoy) con 2:27:16
6° Ruth García Romero (Olavarría) con 2:42:50. Ganó Damas B
Caballeros:
1° Maximiliano Aiello
2° Ariel Sívori
3° Luciano Caraccioli
24° Lucas Miguel con 2:11:36
25K
Damas:
1° Victoria Arieu (Tandil) con 1:25:10
2° Julia Mieri (Olavarría)
3° Itatí Blanco (Vela)
Caballeros:
1° Aquiles Carballo (Bolívar) con 1:13:52
2° Dante Matrangolo (La Plata)
3° Diego Aguer (Olavarría)