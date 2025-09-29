La 6° edición del “Tour de Olavarría” fue para Aiello y Pérez

La 6° edición de la competencia de moutain bike que organiza Planet Bike y cuenta con el acompañamiento del Municipio de Olavarría se desarrolló con rotundo éxito en Sierras Bayas y sus inmediaciones con más de 350 competidores y competidoras.

Una de las competencias más esperadas por la región estuvo reservada para una categoría principal de 50K y una Promocional sobre 25K, pero los dos recorridos debieron enfrentar un exigente circuito con cuestas y sectores de barro.

Maximiliano Aiello de Tandil fue el ganador en la prueba principal masculina, mientras que el mejor olavarriense fue Lucas Miguel que se ubicó 24°.

La marplatense Carolina Pérez volvió a ganar el “Tour de Olavarría” en los 50K y la mejor actuación local fue la de Ruth García Romero.

Además, en la distancia de 25K festejaron Victoria Arieu de Tandil y Aquiles Carballo de Bolívar.

Los resultados:

50K

Damas:

1° Carolina Pérez (Mar del Plata) con 2:18:12

2° Julieta Zurita (Tres Arroyos) con 2:25:00

3° Marina Arce (Chivilcoy) con 2:27:16

6° Ruth García Romero (Olavarría) con 2:42:50. Ganó Damas B

Caballeros:

1° Maximiliano Aiello

2° Ariel Sívori

3° Luciano Caraccioli

24° Lucas Miguel con 2:11:36

25K

Damas:

1° Victoria Arieu (Tandil) con 1:25:10

2° Julia Mieri (Olavarría)

3° Itatí Blanco (Vela)

Caballeros:

1° Aquiles Carballo (Bolívar) con 1:13:52

2° Dante Matrangolo (La Plata)

3° Diego Aguer (Olavarría)