Una mujer terminó en la comisaría tras robar un auto con un arma blanca

Una mujer terminó detenida este lunes, en pleno centro de la ciudad, por un violento hecho de "Violación de domicilio y robo agravado por el uso de arma".

De acuerdo a fuentes policiales, el hecho investigado se produjo días atrás cuando dos mujeres ingresaron por la fuerza a la vivienda de una víctima y, tras amenazarla con un arma blanca, ambas sustrajeron un automóvil marca Chevrolet.

Tras una investigación en marcha y tareas correspondientes realizadas por el Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Segunda, se logró establecer la identidad de una de las delincuentes, una mujer de 31 años.

Finalmente, la detención se dio en las últimas horas en Dorrego y España, en el marco de un operativo cerrojo coordinado por dependencias policiales y ordenado por la UFI N° 4, a cargo de la Dra. Paula Serrano.

La mujer quedó alojada en la Comisaría, a disposición del Juzgado de Garantías correspondiente.