Básquet Local: en Sierras Bayas, festejó Independiente

El segundo torneo organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División tuvo otro partido de la 3° fecha y fue festejo de Independiente.

El “Rojinegro” se impuso 83 a 44 a San Martín en el gimnasio de “León Serrano” y sigue con su andar victorioso. Bautista Drysdale con 21 puntos fue el máximo anotador del partido.

El equipo de Tandil que se presentó con un plantel reducido y juvenil no tuvo mayores complicaciones para sumar su tercera victoria en igual cantidad de presentaciones en el certamen olavarriense.

La fecha seguirá en la noche del jueves cuando El Fortín reciba a Chacarita en un duelo donde se invirtió la localía.

Síntesis San Martín – Independiente:

Estadio: San Martín

Árbitros:

San Martín (44): Duca (6), Boado (6), Miranda (6), Sandoval (8), Carton (0) -FI- Nievas (2), Pavone (6), Milia (0), Esteva (2), Herrera (2), Gunther, S. (6), Gunther, F. (0). DT- Nelson Cervantes

Independiente (83): Ojeda (5), Capristo (15), Ullua (12), Pedone Diez (13), Oliveri (6) -FI- Beltramella (8), Anselmi (3), Pasty (0), Drysdale (21). DT- Emmanuel Hartstock

Parciales: 14 – 16; 24 – 29; 32 – 52 y 44 – 83