Básquet Local: en Sierras Bayas, festejó Independiente | Infoeme
Miércoles 03 de Septiembre 2025 - 23:26hs
Miércoles 03 de Septiembre 2025 - 23:26hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet Local
 - 3 de Septiembre de 2025 | 23:07

Básquet Local: en Sierras Bayas, festejó Independiente

En la noche de este miércoles continuó la disputa del Torneo Clausura y fue con amplia victoria para Independiente.

El segundo torneo organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División tuvo otro partido de la 3° fecha y fue festejo de Independiente.

 

El “Rojinegro” se impuso 83 a 44 a San Martín en el gimnasio de “León Serrano” y sigue con su andar victorioso. Bautista Drysdale con 21 puntos fue el máximo anotador del partido.

 

El equipo de Tandil que se presentó con un plantel reducido y juvenil no tuvo mayores complicaciones para sumar su tercera victoria en igual cantidad de presentaciones en el certamen olavarriense.

 

La fecha seguirá en la noche del jueves cuando El Fortín reciba a Chacarita en un duelo donde se invirtió la localía.

 

Síntesis San Martín – Independiente:

Estadio: San Martín

Árbitros:

San Martín (44): Duca (6), Boado (6), Miranda (6), Sandoval (8), Carton (0) -FI- Nievas (2), Pavone (6), Milia (0), Esteva (2), Herrera (2), Gunther, S. (6), Gunther, F. (0). DT- Nelson Cervantes

Independiente (83): Ojeda (5), Capristo (15), Ullua (12), Pedone Diez (13), Oliveri (6) -FI- Beltramella (8), Anselmi (3), Pasty (0), Drysdale (21). DT- Emmanuel Hartstock

Parciales: 14 – 16; 24 – 29; 32 – 52 y 44 – 83 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME