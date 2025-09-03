Triunfo de Municipales en el Enrique De la Quintana | Infoeme
 3 de Septiembre de 2025

Triunfo de Municipales en el Enrique De la Quintana

En la noche del miércoles y en la continuidad del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso”, Municipales ganó en el Enrique De la Quintana.

Foto: Claudio Stular

La competencia organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría sigue adelante con la 5° fecha y fue con festejo para Municipales.

 

Municipales derrotó 2 a 0 a Hinojo en condición de visitante y sumó su tercera victoria sobre cinco presentaciones -además tiene dos empates-, teniendo en cuenta el revés a su favor en el partido contra Ferro que abrió la competencia.

 

En el Enrique De la Quintana, los goles del equipo del sindicato fueron de Franco Janson en la primera parte y Lisandro Hourcade en el complemento.

 

Previamente, en Reserva, Hinojo y Municipales igualaron 2 a 2.

 

