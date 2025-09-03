Triunfo de Municipales en el Enrique De la Quintana

La competencia organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría sigue adelante con la 5° fecha y fue con festejo para Municipales.

Municipales derrotó 2 a 0 a Hinojo en condición de visitante y sumó su tercera victoria sobre cinco presentaciones -además tiene dos empates-, teniendo en cuenta el revés a su favor en el partido contra Ferro que abrió la competencia.

En el Enrique De la Quintana, los goles del equipo del sindicato fueron de Franco Janson en la primera parte y Lisandro Hourcade en el complemento.

Previamente, en Reserva, Hinojo y Municipales igualaron 2 a 2.