“Fede” Chingotto y “Ale” Galán tuvieron su primer triunfo en Madrid

Luego del receso veraniego, la pareja el olavarriense y el madrileño se presentaron en la casa del jugador de España y lograron festejar.

Chingotto y Galán derrotaron, en la instancia de Dieciseisavos de Final a Federico Mouriño y Ramiro Valenzuela en el escenario principal del Movistar Arena. Fue 6/3 y 6/4 en 1 hora y 17 minutos de partido.

En el P1 de Madrid, la “Chingalán” jugará los Octavos de Final con el equipo vencedor del duelo entre José Antonio Diestro y Juanlu Esbri vs Antonio Fernández y Pablo García Rodrigo.