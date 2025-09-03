“Fede” Chingotto y “Ale” Galán tuvieron su primer triunfo en Madrid | Infoeme
Miércoles 03 de Septiembre 2025 - 19:42hs
11°
Miércoles 03 de Septiembre 2025 - 19:42hs
Olavarría
11°
 |  deportes
 |  Premier Pádel
 - 3 de Septiembre de 2025 | 17:35

“Fede” Chingotto y “Ale” Galán tuvieron su primer triunfo en Madrid

En el transcurso de este miércoles, Federico Chingotto y Alejandro Galán volvieron al 20x10 de Premier Pádel y fue con victoria en el debut.

Luego del receso veraniego, la pareja el olavarriense y el madrileño se presentaron en la casa del jugador de España y lograron festejar.

 

Chingotto y Galán derrotaron, en la instancia de Dieciseisavos de Final a Federico Mouriño y Ramiro Valenzuela en el escenario principal del Movistar Arena. Fue 6/3 y 6/4 en 1 hora y 17 minutos de partido.

 

En el P1 de Madrid, la “Chingalán” jugará los Octavos de Final con el equipo vencedor del duelo entre José Antonio Diestro y Juanlu Esbri vs Antonio Fernández y Pablo García Rodrigo.

 

