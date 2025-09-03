Buen estreno de “Aspen Bici” en el 4° “Gran Premio Ciudad de Luján”

Ciclistas locales y representantes del equipo de Olavarría, Aspen Bici corrieron la 4° edición del “Gran Premio Ciudad de Luján”.

La carrera que marcó el inicio de la temporada nacional y está a cargo de la Peña Ciclista Mujeres Libres del Sur contó con más de 700 deportistas entre los que se encontraron Yingo Cejas, Rubén Torres, Facundo Dumerauf, Enzo Talarico, Matías Cedeira y Agustín Fraysse.

La 4° edición de la prueba que duró poco más de dos horas puso en juego la “Copa Metaleros” y consagró a Sebastián Tolosa del equipo Bicicletas Sunpeed–Pueblos y Campos, mientras que segundo se ubicó el representante de Aspen Bici, Agustín Fraysse.

Además, en el circuito callejero, Talarico y Cedeira fueron principales actores y protagonizaron numerosas fugas y en el equipo SAT dijo presente otro olavarriense, Airton Trumpio.