 3 de Septiembre de 2025

Buen estreno de “Aspen Bici” en el 4° “Gran Premio Ciudad de Luján”

El pasado domingo, el equipo de Aspen Bici se presentó en Luján y completó un buen estreno luego de su presentación oficial.

Ciclistas locales y representantes del equipo de Olavarría, Aspen Bici corrieron la 4° edición del “Gran Premio Ciudad de Luján”.

 

La carrera que marcó el inicio de la temporada nacional y está a cargo de la Peña Ciclista Mujeres Libres del Sur contó con más de 700 deportistas entre los que se encontraron Yingo Cejas, Rubén Torres, Facundo Dumerauf, Enzo Talarico, Matías Cedeira y Agustín Fraysse.

 

La 4° edición de la prueba que duró poco más de dos horas puso en juego la “Copa Metaleros” y consagró a Sebastián Tolosa del equipo Bicicletas Sunpeed–Pueblos y Campos, mientras que segundo se ubicó el representante de Aspen Bici, Agustín Fraysse.

 

Además, en el circuito callejero, Talarico y Cedeira fueron principales actores y protagonizaron numerosas fugas y en el equipo SAT dijo presente otro olavarriense, Airton Trumpio.

 

