Persiste el alerta amarillo por tormentas fuertes para la tarde y noche de este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por lluvias y fuertes tormentas en Olavarría y la zona que se estima comenzarán en horas de este miércoles.

La Estación Meteorológica local detalló que para las 9 registró 21.4ºC con la humedad del 89% y el viento soplando desde el norte a 8 km/h.

Si bien la jornada comenzó con cielo parcialmente nublado, la probabilidad de precipitaciones y fuertes tormentas se elevará considerablemente para esta tarde con una temperatura estimada de 29ºC, por lo que el SMN emitió un alerta amarillo.

La probabilidad es del 40 al 70% que se extenderá hasta la noche con tormentas aisladas.

En primera instancia, indicaron que durante la tarde "el área será afectada por lluvias, algunas localmente intensas con valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de algunas tormentas embebidas en áreas de lluvias".

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual", añadió.