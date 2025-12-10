Este domingo se llevará a cabo la primera edición de la Fiesta del Vermut

Este domingo 14 de diciembre se llevará a cabo la primera edición de la Fiesta del Vermut, la propuesta que semanas atrás debió postergarse debido a las condiciones climáticas. Se realizará desde las 12 horas, en Colonia Nievas, con entrada libre y gratuita. La propuesta es organizada por la tradicional Pulpería de la localidad y productores locales, con el acompañamiento del Municipio.

La invitación es abierta a toda la comunidad y desde la organización se detalló que la propuesta se extenderá hasta las 22 horas, en los predios tanto de la Pulpería como de la Sociedad de Fomento de la localidad.

Se contará además con la presencia de productores locales tales como Monos Sabios y Trinchera, además de la participación de emprendedores, artesanos y foodtrucks.

Colonia Nievas está ubicada a unos 600 metros de la Ruta Nacional 226, con acceso a la altura del kilómetro 273, una ubicación estratégica, que permite el arribo de visitantes de Olavarría y distritos vecinos. Es una localidad turística, con detalles culturales e identitarios únicos, que para la ocasión contará con un marco natural que se vestirá de fiesta y donde se podrá escuchar buena música, disfrutando de un Vermut, comida típica campera, además de la presencia de artesanos y emprendedores que trabajan con productos tradicionales.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo y la Subsecretaría de Cultura, desde donde se entiende que este tipo de eventos constituye un aporte a la identidad pero también al movimiento económico de la región.