Gonzalo Aman tuvo su debut con la “albiceleste” | Infoeme
Miércoles 10 de Diciembre 2025 - 21:26hs
18°
Miércoles 10 de Diciembre 2025 - 21:26hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet
 - 10 de Diciembre de 2025 | 19:46

Gonzalo Aman tuvo su debut con la “albiceleste”

Inició el Campeonato Sudamericano U17 y fue con el debut de Gonzalo Aman en la Selección Argentina que tuvo un auspicioso debut.

Fotos: FIBA

La Selección Argentina U17 debutó en Paraguay en el Campeonato Sudamericano y fue con victoria.

 

La “albiceleste” venció a Uruguay 93 a 58 en el inicio del Grupo A. Positivo debut para la Selección Nacional que, tras un arranque parejo, tuvo una segunda mitad avasallante en ambos costados de la cancha y se quedó con la victoria.

 

En el combinado nacional, Gonzalo Aman tuvo su debut con 8 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias en 21:58 minutos jugados.

 

 

El siguiente compromiso de Argentina será el jueves ante Ecuador, desde las 15hs. 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME