Gonzalo Aman tuvo su debut con la “albiceleste”

La Selección Argentina U17 debutó en Paraguay en el Campeonato Sudamericano y fue con victoria.

La “albiceleste” venció a Uruguay 93 a 58 en el inicio del Grupo A. Positivo debut para la Selección Nacional que, tras un arranque parejo, tuvo una segunda mitad avasallante en ambos costados de la cancha y se quedó con la victoria.

En el combinado nacional, Gonzalo Aman tuvo su debut con 8 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias en 21:58 minutos jugados.

El siguiente compromiso de Argentina será el jueves ante Ecuador, desde las 15hs.