 - 10 de Diciembre de 2025 | 19:39

Inferiores ABO: definiciones en la Copa Olavarría y la Copa de Plata

Entre domingo y lunes prosiguieron las definiciones para las categorías formativas del básquet olavarriense y se definieron los campeones de la Copa de Plata y del Torneo Clausura de la “Copa Ciudad de Olavarría”.

Foto: prensa CAE

Las competencias organizadas por la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas tuvieron más definiciones y nuevos campeones.

 

En el gimnasio de San Martín se jugaron las Finales de la Copa de Plata del Torneo Oficial con títulos para San Martín en U15, El Fortín en U17 y Racing en U13 que se quedó con el título sin jugar.

 

Por otro lado, en el Amadeo Bellingeri hubo consagración para Estudiantes en U13 y U15 y El Fortín en U17.

 

Los resultados:

Copa Olavarría 

U13:

Estudiantes 66 – 45 ABO

U15:

Estudiantes 32 – 27 Racing

U17:

Estudiantes 26 – 41 El Fortín 

 

Copa Plata Torneo Oficial

U15:

Independiente 53 – 71 San Martín

U17:

Racing (L) 55 – 62 El Fortín

 

Fuente: prensa ABO

 

