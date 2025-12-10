Inferiores ABO: definiciones en la Copa Olavarría y la Copa de Plata

Las competencias organizadas por la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas tuvieron más definiciones y nuevos campeones.
En el gimnasio de San Martín se jugaron las Finales de la Copa de Plata del Torneo Oficial con títulos para San Martín en U15, El Fortín en U17 y Racing en U13 que se quedó con el título sin jugar.
Por otro lado, en el Amadeo Bellingeri hubo consagración para Estudiantes en U13 y U15 y El Fortín en U17.
Los resultados:
Copa Olavarría
U13:
Estudiantes 66 – 45 ABO
U15:
Estudiantes 32 – 27 Racing
U17:
Estudiantes 26 – 41 El Fortín
Copa Plata Torneo Oficial
U15:
Independiente 53 – 71 San Martín
U17:
Racing (L) 55 – 62 El Fortín
Fuente: prensa ABO