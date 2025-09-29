Vóley: Estudiantes y Racing en la Li.Pro.Bo. Sub18

En uno de los gimnasios del Parque Guerrero y en Tornquist hubo continuidad para la Liga Provincial de Vóley Bonaerense y fue con presencia de dos representantes de la Asociación Olavarriense de Vóley.

Estudiantes fue anfitrión para la categoría Sub18 A1 reservada para los mejores equipos de la Provincia y desde el viernes hasta el domingo hubo actividad. El equipo “Bataraz” fue 8°.

Por otro lado, se jugó en Tornquist la etapa final de la Liga Provincial Sub18 B y Racing finalizó 6° en el gimnasio del Club Automoto. Participaron diez equipos.

Los resultados:

En Estudiantes:

Zona

Club Junín 2 – 0 Estudiantes (27-25, 25-11)

Liniers 2 – 0 Estudiantes (25-18, 25-20)

Estudiantes 2 – 0 IAE (25-16, 25-21)

Estudiantes 2 – Furia Gesell (25-21, 25-22)

Once Unidos 2 –0 Estudiantes (25-13, 25-16)

Cuartos de Final

Mar Chiquita 3 – 0 Estudiantes

Séptimo y Octavo Puesto

Olimpo 2 – 0 Estudiantes

CeDeTalVO 2 – 1 Estudiantes

En Tornquist:

Zona

Racing 3 – 0 Sarmiento (Pigué) (25-19, 25-20, 25-21)

Esc. Puntaltense 3 – 1 Racing (25-14, 26-24, 23-25, 25-19)

Racing 3 – 1 San Martin (26-24, 25-16, 12-25, 25-21)

Cuartos de Final

Ranchos Vóley 3 – 0 Racing (25-20, 27-25, 26-24)

Quinto y Sexto Puesto

San Martín (9 de Julio) 3 – 0 Racing (25-19, 25-13, 25-22)

Fuente: prensa CAE // AOV