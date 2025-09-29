JOSÉ LUIS MODARELLI "EL COLO" (Q.E.P.D.)

Falleció en San Carlos de Bariloche el día 26 de Septiembre de 2025 a los 60 años. Sus hijos Jose y Marlene Modarelli. Su nieto Salvador Modarelli. Su hija politica Sami Nacul. La madre de sus hijos Mariangeles Parlante. Su compañera Liliana Jauregui. Sus hermanos Maria Eugenia y Adrian Modarelli. Sus hermanos politicos Gabriela Orfanelli y Gustavo Puentes. Sus sobrinos Guido, Fausto y Maximo Modarelli; Maria Lucia, Santiago Martin, Juan Bautista, maria Mercedes y Tomas Agustin Puentes. Sus hijos en el Afecto Nicolas y Luciano Romero. Sus primos. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

Se ruega no enviar flores y destinar su importe a Bomberos Voluntarios de Olavarría.