 - 29 de Septiembre de 2025 | 09:41

JOSÉ LUIS MODARELLI "EL COLO"

Falleció en San Carlos de Bariloche el día 26 de Septiembre de 2025 a los 60 años. 

 

VELATORIO: España 2942, Departamento "F". El velatorio se realizará éste Lunes en horario a confirmar.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar. 

 

 

Barrio en el que vivía: Vecino de Barrio Microcentro.

Lugar de nacimiento:  Nacido en Olavarría.             

Actividad que desarrollaba:  Contador Publico.

 

Se ruega no enviar flores y destinar su importe a Bomberos Voluntarios de Olavarría.

