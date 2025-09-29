JOSÉ LUIS MODARELLI "EL COLO"

Falleció en San Carlos de Bariloche el día 26 de Septiembre de 2025 a los 60 años.
VELATORIO: España 2942, Departamento "F". El velatorio se realizará éste Lunes en horario a confirmar.
RESPONSO: Capilla Ardiente.
CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.
DÍA Y HORA: A confirmar.
Barrio en el que vivía: Vecino de Barrio Microcentro.
Lugar de nacimiento: Nacido en Olavarría.
Actividad que desarrollaba: Contador Publico.
Se ruega no enviar flores y destinar su importe a Bomberos Voluntarios de Olavarría.