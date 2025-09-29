Liga Nacional: Ferro sumó su segundo festejo en el primer duelo de locales | Infoeme
Lunes 29 de Septiembre 2025 - 20:12hs
19°
Lunes 29 de Septiembre 2025 - 20:12hs
Olavarría
19°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet
 - 29 de Septiembre de 2025 | 18:41

Liga Nacional: Ferro sumó su segundo festejo en el primer duelo de locales

En la noche del domingo y en su estreno como local en la Liga Nacional 25/26, Ferro Carril Oeste sumó su segundo triunfo en lo que significó el primer duelo de locales.

Foto: Mundo Ferro

Ferro Carril Oeste recibió a Peñarol en su segundo partido en una nueva temporada de la máxima categoría del básquet argentino y hubo un olavarriense por lado en lo que fue festejo “Verdolaga”.

 

El “Oeste” venció 97 a 84 a Peñarol en condición de local y sumó su segundo triunfo en el inicio de la temporada, mientras que el equipo “milrayitas” sumó su segunda traspié.

 

En el equipo de Caballito, Alejandro Diez jugó 20:20 minutos con 8 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y 1 tapa y en el de Mar del Plata, Gonzalo Aman fue uno de los juveniles que no vio minutos.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME