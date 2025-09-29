Liga Nacional: Ferro sumó su segundo festejo en el primer duelo de locales

Ferro Carril Oeste recibió a Peñarol en su segundo partido en una nueva temporada de la máxima categoría del básquet argentino y hubo un olavarriense por lado en lo que fue festejo “Verdolaga”.

El “Oeste” venció 97 a 84 a Peñarol en condición de local y sumó su segundo triunfo en el inicio de la temporada, mientras que el equipo “milrayitas” sumó su segunda traspié.

En el equipo de Caballito, Alejandro Diez jugó 20:20 minutos con 8 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y 1 tapa y en el de Mar del Plata, Gonzalo Aman fue uno de los juveniles que no vio minutos.