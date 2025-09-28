Triple femicidio: con seis detenidos, sigue la búsqueda de los prófugos, entre las dudas de las familias

Latrasladó aal peruano, quien el viernes se convirtió en el quinto detenido por el

Tal como informó agencia DIB, Sotacuro aparece vinculado a un Volkswagen Fox que habría actuado como vehículo de apoyo de la camioneta Chevrolet Tracker blanca a la que subieron las víctimas, Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20), con destino a Florencio Varela.

A la detención de Sotacuro, se sumó la de Ariel Giménez, de 29 años, arrestado tras una serie de allanamientos que se llevaron a cabo el viernes en Florencio Varela, como así también en Isidro Casanova, en la zona oeste. De acuerdo con el parte policial, “Giménez habría sido contratado por la banda narco para realizar el pozo y sepultar a las víctimas”.

Triple femicidio: dudas

Ese domingo Sabrina, madre de Morena, una de las víctimas, denunció haber sido agredida el sábado al finalizar la marcha de protesta en Buenos Aires y expresó su profunda frustración con la Justicia y las fuerzas de seguridad, a las que acusó de negligencia y de intentar desviar la investigación.

En diálogo con Radio Rivadavia, reflejó la angustia y el agotamiento de la familia y afirmó que, a pesar del amplio apoyo social, a ella “nadie” la llamó aún desde la Justicia para informarle sobre el avance del caso. A propósito, la mujer se mostró escéptica sobre la figura del presunto autor intelectual del hecho, conocido como “Pequeño J”, de quien este fin de semana se dio a conocer una fotografía.

“No creo (que sea el autor intelectual). Pregúntenle a mi hermano, a mi cuñada, a Damián… En serio, gente, le ven la cara a este muchacho, no es capaz ni de negociarme un cajón de naranja,” planteó Sabrina, descreyendo de la información brindada por la investigación.

El triple femicidio de Florencio Varela

Los crímenes de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20) fueron cometidos en forma secuencial y habrían ocurrido entre las 23.30 del viernes 19 y la madrugada del sábado 20 de septiembre. La Policía bonaerense confirmó el miércoles el hallazgo de los cuerpos.

Los restos fueron encontrados en un pozo cavado en el fondo de la vivienda, que habría sido alquilada el viernes por la banda narcocriminal para hacer una fiesta el fin de semana. A pocas cuadras del lugar también fue encontrada la camioneta Chevrolet Tracker blanca, a la que Morena, Brenda y Lara habían subido por sus propios medios el viernes por la noche en la esquina de una estación de servicio ubicada en la rotonda de La Tablada. El vehículo fue incendiado. (DIB)