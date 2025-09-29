Incendio en un geriátrico en Junín: ya son cuatro los fallecidos

Un trágico incendio en el geriátrico Nuevo Amanecer, ubicado en Junín, ya dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y mantiene a otras cinco en estado crítico. El establecimiento, situado en la calle Nahuel Payún al 300, funcionaba sin la habilitación legal correspondiente, lo que abrió una investigación judicial para determinar responsabilidades.

El siniestro se produjo el viernes por la mañana, alrededor de las 6.30, cuando un termotanque habría fallado y originado el fuego. Las llamas se propagaron rápidamente por las instalaciones, alcanzando la zona donde descansaban varios de los residentes. La evacuación fue inmediata, pero la magnitud del incendio dejó consecuencias devastadoras.

La primera víctima fue identificada como Darío Crespo, un hombre de 91 años oriundo de Junín, quien murió durante la mañana del viernes. Ese mismo día, por la tarde, otros dos residentes internados en clínicas privadas de la ciudad tampoco lograron sobrevivir: Luis Oscar Barri, de 87 años, falleció en la Clínica La Pequeña Familia, y Edgar Oviedo, de 82, murió en la Clínica Centro.

La cuarta víctima del incendio

Este domingo se confirmó una cuarta víctima: Osvaldo Pugliese, de 80 años, quien había sido trasladado en un vuelo sanitario al Hospital de Esteban Echeverría. Su deceso fue informado en las últimas horas del sábado, profundizando la consternación en la comunidad.

Además, fuentes médicas señalaron que al menos cinco personas mayores permanecen internadas en estado crítico, con pronóstico reservado. El Ministerio de Salud bonaerense desplegó un operativo de emergencia con diez ambulancias y recursos aéreos sanitarios para atender a los pacientes afectados y facilitar eventuales traslados.

El caso quedó bajo la órbita de la UFI 8 de Junín, a cargo del fiscal Martín Laius, y fue caratulado como homicidio culposo. La falta de habilitación de la residencia será un eje central en la investigación. Según la normativa provincial, los geriátricos pueden operar bajo permisos precarios si cumplen con ciertos requisitos mínimos, pero no queda claro si el establecimiento los respetaba efectivamente. (dib)