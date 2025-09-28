Macabro hallazgo en Rauch: encontraron un feto humano de 38 semanas en una bolsa

Un macabro hallazgo se produjo este jueves en Rauch luego de que un ciudadano vio en el patio de su vecino una bolsa con restos humanos, la llevó a las autoridades y la autopsia confirmó que se trata de un feto humano de 38 semanas de gestación.

Médicos forenses de la Policía Científica confirmaron que el feto encontrado a mitad de esta semana en Rauch tenía entre 36 y 38 semanas de gestación. Según información judicial, se trataba del feto de un niño cuya muerte se habría producido por un aborto inducido. Según los mismos resultados, el bebé que estaba a punto de nacer murió por un paro cardio respiratorio.

Según fuentes del caso, a las 38 semanas de gestación, el bebé tiene ya un aspecto muy similar al que tendrá al nacer. Se estima que mide unos 49 centímetros y pesa alrededor de los 3 kilos.

El caso

El hecho se desencadenó la tarde del último jueves. El caso se inició cuando una mujer denunció que su esposo, mientras se encontraba en el techo de su casa, observó en el patio de la propiedad lindera que un perro tiraba de una bolsa en cuyo interior había resto humano de tipo fetal.

De inmediato, la mujer se comunicó telefónicamente con la dueña del domicilio vecino, quien no se encontraba en el lugar. Minutos después, esta última se presentó en su vivienda, tomó los restos, los colocó dentro de una bolsa de nylon y luego en una caja de madera, para finalmente guardarlos en el baúl de su automóvil. A la vecina denunciante le manifestó que se dirigiría a la casa de su padre en busca de ayuda.

Poco después, personal policial interceptó el vehículo e invitó a la conductora a presentarse en la Comisaría local, donde se confirmó la presencia de los restos dentro del baúl. Según lo constatado, se trata de un feto de varios meses de gestación–

La causa fue caratulada como “Averiguación de Ilícito”, con intervención de la fiscal Dra. Laura Margaretic, titular de la UFI N.º 9 del Departamento Judicial de Azul.

Fuete: La Nueva Verdad de Rauch