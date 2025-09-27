Junín: tres fallecidos y 22 heridos en un trágico incendio en un geriátrico

Tres abuelos fallecieron en un incendio que se desató durante la madrugada del viernes en el geriátrico 'Nuevo Amanecer' de Junín. El primero de ellos, Daniel Héctor Crespo de 91 años quien falleció en el Hospital Abraham Piñeiro de nuestra ciudad, aunque con el correr de las horas se sumaron al luctuoso saldo, Luis Oscar Barri (87) en la Clínica La Pequeña Familia y más tarde, Edgar Oviedo de 82 años, quien murió en la Clínica Centro.

Como resultado del trágico episodio, además de los abuelos fallecidos, otras 22 personas resultaron con heridas de distinta consideración, cuatro de ellas de gravedad. Varias de ellas quedaron alojadas en el HIGA "Abraham Piñeyro" y otras fueron derivadas a distintas clínicas de la ciudad.

Por otro lado, trascendidos indicaron que se habrían hallado menores de edad en el lugar y que también debieron ser atendidos en emergencias del Hospital para recibir las primeras atenciones.

El hecho fue caratulado como 'Homicido culposo' y quedó a cargo de la UFI 8 a cargo del Dr. Martín Laius. La propietaria del centro, Claudia Soledad Olguín, quedó aprehendida por disposición judicial. Igual suerte corrió una trabajadora del lugar.

El incendio se habría originado alrededor de las 6.30 de la mañana y, en principio, los primeros indicios apuntan a la falla de un termotanque que habría ocasionado el fuego que rápidamente se propagó por el lugar. La peor parte se la llevaron un grupo de adultos mayores que se habrían encontrado descansando en una habitación ubicada en el sector más próximo al del origen del fuego y por ello serían quienes presentaron lesiones de mayor gravedad.

Varias dotaciones de bomberos y ambulancias trabajaron en el lugar, entre las labores de emergencia y asistencia para controlar el foco ígneo y trasladar a los internos afectados.

La situación desbordó por algunas horas la situación del Hospital que se abocó de lleno a atender esta emergencia, por lo que suspendieron las cirugías programadas en algunos casos y retrasaron otras, para darle prioridad a la atención de la gran cantidad de abuelos que llegaron para las primeras curaciones.

Por su parte, desde la cartera de salud bonaerense se dispuso un operativo de emergencia en red, con el envío de 10 ambulancias y recursos aéreos sanitarios para eventuales traslados según la evolución de los pacientes.

Una vez controlado el siniestro y cumplida la evacuación de los afectados que se hallaban en la residencia de adultos mayores, la Justicia comenzaba con las primeras labores de investigación. Según el Fiscal Lius, en principio la causa está caratulada como 'homicidio culposo' pero las tareas se centrarán no solo en las causas del fuego sino en la cadena de irresponsabilidades,ilegalidad y negligencia que permitió la tragedia.

Según se informó oficialmente, el geriátrico donde se produjo el incendio no contaba con habilitación vigente, aunque en la provincia está vigente la ley de emergencia de geriátricos (existen inspecciones periódicas y si un establecimiento cumple con los requerimientos no es clausurado mientras tramita el permiso)

En este caso, el asilo había recibido apercibimientos municipales y provinciales para que regularizara su situación, cuestión que ya se encuentra con las actuaciones judiciales correspondientes.

