 |  policiales
 |  Barrio Villa Mailín
 - 28 de Septiembre de 2025 | 11:39

Intentó huir de un operativo de la UTOI y fue aprehendido: iba con droga y tenía pedido de captura por robo

El sujeto intentó evadir un operativo que se realizaba en la zona y cuando lo identificaron descubrieron que era buscado por la Justicia de Puerto Madryn. 

Un ciudadano fue aprehendido en la zona del Barrio Villa Mailín luego de que efectivos de la UTOI lo interceptaron en el marco de un operativo de saturación del que intentó darse a la fuga: tenía pedido de captura en Puerto Madryn y andaba con estupefacientes. 

El hecho se produjo cuando efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) desplegaron un operativo en la zona mencionada y el sujeto, que vio los patrulleros, intentó huir.

Tras su corto intento de fuga fue interceptado por los uniformados que cuando lo atraparon le realizaron un requisa y encontraron entre sus pertenencias estupefacientes

Cuando lo identificaron, comprobaron que el hombre tenía un pedido de captura activo a solicitud del Juzgado de Ejecución Penal de Puerto Madryn por el delito de robo

De esta forma el delincuente quedó aprehendido y fue trasladado a la sede policial en donde quedó alojado a disposición de la Justicia por el pedido de captura y la UFI Nº19 inició una causa caratulada como "Infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737", en la que quedó imputado

 

