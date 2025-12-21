Entregaron lo recaudado en la carrera “Homenaje ARA San Juan”

Dos entidades locales fueron beneficiadas de la carrea “Homenaje ARA San Juan” que se llevó a cabo semanas atrás en Hinojo con más de 200 atletas y en las últimas horas se hizo entrega del dinero.

La actividad, que fue encabezada por el subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet, contó con la presencia de Catalina y Emilio, los padres del héroe olavarriense fallecido en el hundimiento del submarino.

El encuentro se desarrolló en el Salón Blanco, donde las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del funcionario municipal, que detalló que las Escuelas Primaria N°35 “José Lamas”, de la localidad de Mapis, y la Escuela Secundaria N°16, que lleva el nombre de Diego Wagner, se hicieron acreedoras respectivamente de una suma de dinero superior a $1.200.000.

En la ocasión se contó representantes de cada una de esas instituciones, quienes agradecieron haber sido seleccionadas y narraron el posible destino que darán a esos fondos.

Catalina y Emilio, por su parte, agradecieron al Municipio no solo por la realización de la prueba que tuvo lugar el pasado 23 de noviembre en Hinojo, sino también por haber “entendido el sentido de la carrera”, y ratificaron el compromiso de seguir trabajando de manera articulada y conjunta de cara a la edición del año 2026.

Fuente: prensa Municipal