Asumió el nuevo presidente del Club Loma Negra

En un simple acto, Alejandro Gasperini asumió como nuevo presidente del Club Loma Negra por los próximos dos años.

Luego de realizada la primera elección en la historia de la entidad “Celeste”, y la victoria de la lista encabezada por Gasperini, se realizó el acto de asunción.

La jornada, que formalizó el nuevo período de gestión, se desarrolló con la presencia de integrantes de la Comisión Directiva y fue acompañada por Walter Bahl, ex presidente del club.

La reunión tuvo, además, la colocación e izamiento de la Bandera Argentina en el espacio institucional.

Fuente: prensa Loma Negra