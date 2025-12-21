Mesa adentro o afuera: cómo estará el tiempo en Nochebuena y Navidad | Infoeme
Domingo 21 de Diciembre 2025 - 13:42hs
24°
Domingo 21 de Diciembre 2025 - 13:42hs
Olavarría
24°
Infoeme
 |  comunidad
 |  Servicio Meteorológico Nacional
 - 21 de Diciembre de 2025 | 15:21

Mesa adentro o afuera: cómo estará el tiempo en Nochebuena y Navidad

El Servicio Meteorológico Nacional informó cómo estará el tiempo esta noche navideña.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que de cara a la llegada de noche buena y navidad, tras un fin de semana con altas temperaturas, se espera una jornada calurosa y sin probabilidades de precipitaciones en Olavarría.

Aunque el tiempo brindará, en principio, una temperatura agradable como para organizar la cena navideña al aire libre, habrá que tener en cuenta el viento, que será intento con fuertes ráfagas

Según los datos del organismo, para este martes se espera una temperatura máxima estimada de 34ºC con el cielo parcialmente nublado y ráfagas desde el suroeste de hasta 50 km/h. En tanto, por la noche la temperatura descenderá hasta los 25ºC

Para el miércoles navideño, por su parte, se espera una jornada similar: 32ºC de máxima por la tarde cielo parcialmente nublado.

