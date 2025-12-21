Kick-boxing: hubo festejo para Orellana en el gimnasio “albiverde”

En el gimnasio del Club Atlético Hinojo fue turno de la presentación del kick-boxing y entre las muchas propuestas, fue festejo olavarriense en el combate de fondo.

Cerrando la velada que incluyó 14 combates sobre el cuadrilátero, Facundo "El Terrible" Orellana le ganó por puntos a Mario Chirino.

Previamente, en el combate semiprofesional femenino, Ludmila Cortés también logró la victoria en las tarjetas ante Suray Oruera.

Además, hubo varias presentaciones de representantes de diferentes ciudades del país que llegaron hasta Hinojo para marcar el final del 2025 con una concurrida velada.

Los resultados:

Daniel Gutiérrez (Wolf´s Team) ganó por KOT2 a Pablo Camponovo (Azul)

Bautista Corvalán (Dojo Pantera) derrotó a Bautista Pérez (Pehuajó)

Tomás Barrios (SpartaTeam) le ganó a Nahuel Báez (Azul)

Blas Gutiérrez (Wolf´s Team) cayó ante Jonathan Uribe (Comodoro Rivadavia)

Francisco Mattos (Dojo Pantera) venció por KOT2 a Mijail De La Fuente (Necochea)

Jacquelina Ocaña (Dojo Pantera) perdió por con Teresita De La Vega (Tandil)

Málcon Onieva (Comodoro Rivadavia) no pudo con Marcelo Ardura (Tandil)

Juan Vallejos (Wolf´s Team) cayó ante Kevin Núñez (Comodoro Rivadavia)

Roberto Cejas (Colonia San Miguel) perdió por KOT1 con Braian Cejas (Tandil)

Jerónimo Colman (Dojo Pantera) empató con Ángel Tomás (Necochea)

Jonathan Ibauza (Necochea) venció a Agustín Castro (Pehuajó)

Doble Semifondo Semiprofesional

Lucas Astete (Comodoro Rivadavia) perdió por KOT2 con Axel Nicola (Pehuajó)

Ludmila Cortes (Dojo Pantera) derrotó a Suray Oruera (Azul)

Fondo Profesional

Facundo Orellana (Dojo Pantera) ganó por puntos a Mario Chirino (General Pico, La Pampa)