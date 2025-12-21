Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría sigue con las definiciones del segundo torneo del año en tres categorías y en la instancia de Play-Off fue con goles y resultados inesperados.

En la categoría +42, se jugaron las Semifinales donde Ferro Senior se impuso por la mínima ante San Martín y La Candela fue claramente superior a Mariano Moreno.

En la categoría +50, se disputaron los encuentros correspondientes a los Cuartos de Final del Play-Off, con partidos muy disputados.

Por su parte, en la categoría +56, Mariano Moreno dio la sorpresa al vencer a Carboneros, ganó los Play-Off y forzó una nueva final para definir al campeón del Torneo Clausura.

Los resultados:

+42:

San Martín 0 – 1 (Kuhn Miguel) Ferro Sénior

La Candela 2 (Mayoz Maximiliano, Velázquez Matías) – 0 Mariano Moreno

+50:

Metalúrgica Cabrera 1 (Andreu Alfredo) – 2 (Baliño Paulo, Clark Carlos) Gomería El Pana

La Candela 1 (Di Carlo Luciano) – 0 Carboneros

Peña de Boca 0 – 5 (Hernández Roberto -3-, Silva Mariano, Vaccaro Walter) Truck Vial

Copa de Plata:

Amparo Castro 0 (2) – 0 (3) Agrupación Malvinas

Libre: Pueblo Nuevo

+56:

Mariano Moreno 1 (González Sandro) – 0 Carboneros