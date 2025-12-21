Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría sigue con las definiciones del segundo torneo del año en tres categorías y en la instancia de Play-Off fue con goles y resultados inesperados.
En la categoría +42, se jugaron las Semifinales donde Ferro Senior se impuso por la mínima ante San Martín y La Candela fue claramente superior a Mariano Moreno.
En la categoría +50, se disputaron los encuentros correspondientes a los Cuartos de Final del Play-Off, con partidos muy disputados.
Por su parte, en la categoría +56, Mariano Moreno dio la sorpresa al vencer a Carboneros, ganó los Play-Off y forzó una nueva final para definir al campeón del Torneo Clausura.
Los resultados:
+42:
San Martín 0 – 1 (Kuhn Miguel) Ferro Sénior
La Candela 2 (Mayoz Maximiliano, Velázquez Matías) – 0 Mariano Moreno
+50:
Metalúrgica Cabrera 1 (Andreu Alfredo) – 2 (Baliño Paulo, Clark Carlos) Gomería El Pana
La Candela 1 (Di Carlo Luciano) – 0 Carboneros
Peña de Boca 0 – 5 (Hernández Roberto -3-, Silva Mariano, Vaccaro Walter) Truck Vial
Copa de Plata:
Amparo Castro 0 (2) – 0 (3) Agrupación Malvinas
Libre: Pueblo Nuevo
+56:
Mariano Moreno 1 (González Sandro) – 0 Carboneros