Los resultados de Veteranos

Como cada jornada sabatina, hubo acción para los Veteranos que siguen adelante con la definición del Torneo Clausura en todas las categorías.

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría sigue con las definiciones del segundo torneo del año en tres categorías y en la instancia de Play-Off fue con goles y resultados inesperados.

 

En la categoría +42, se jugaron las Semifinales donde Ferro Senior se impuso por la mínima ante San Martín y La Candela fue claramente superior a Mariano Moreno.

 

En la categoría +50, se disputaron los encuentros correspondientes a los Cuartos de Final del Play-Off, con partidos muy disputados.

 

Por su parte, en la categoría +56, Mariano Moreno dio la sorpresa al vencer a Carboneros, ganó los Play-Off y forzó una nueva final para definir al campeón del Torneo Clausura. 

 

Los resultados:

+42:

San Martín 0 – 1 (Kuhn Miguel) Ferro Sénior

La Candela 2 (Mayoz Maximiliano, Velázquez Matías) – 0 Mariano Moreno 

 

+50:

Metalúrgica Cabrera 1 (Andreu Alfredo) – 2 (Baliño Paulo, Clark Carlos) Gomería El Pana

La Candela 1 (Di Carlo Luciano) – 0 Carboneros 

Peña de Boca 0 – 5 (Hernández Roberto -3-, Silva Mariano, Vaccaro Walter) Truck Vial 

Copa de Plata:

Amparo Castro 0 (2) – 0 (3) Agrupación Malvinas

Libre: Pueblo Nuevo

 

+56:

Mariano Moreno 1 (González Sandro) – 0 Carboneros

 

