Golf: cuatro categorías jugaron el Medal Play Torneo "La Navidad"
Sabado 20 de Diciembre 2025 - 23:45hs
Sabado 20 de Diciembre 2025 - 23:45hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Golf
 20 de Diciembre de 2025 | 22:29

Golf: cuatro categorías jugaron el Medal Play Torneo “La Navidad”

En la tarde de este sábado y con un buen número de deportistas se completó Torneo “La Navidad de Librería Aladino Juguetería”. Conrado González Pini, Santiago Loitegui, Alberto Belachur y Felipe Arenas fueron los ganadores.

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó un nuevo Medal Play 18 hoyos reservado para cuatro categorías.

 

En Categoría Hasta 9 de Hándicap, el primer puesto fue para Conrado González Pini con 68 golpes favorecido en el desempate automático ante Matías Armendano.  Adolfo Mosescu con 69 golpes completó el podio.

 

Santiago Loitegui con 69 golpes, fue el ganador en la Categoría 10 a 16, favorecido en el desempate automático ante José Gonzales y Julio Escalada.

 

En Categoría 17 a 24, se impuso Alberto Belachur con 69 golpes, seguido por Fabián Palacios con 73 golpes y Omar Schamberger con 74 golpes.

 

Finalmente, en Categoría 25 al Máximo, el triunfo fue para Felipe Arenas con una destacada tarjeta de 63 golpes, seguido por Hugo Wagner con 65 golpes y Matías Prado con 69 golpes.

 

Fuente: prensa CAE

 

