Golf: cuatro categorías jugaron el Medal Play Torneo “La Navidad”

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó un nuevo Medal Play 18 hoyos reservado para cuatro categorías.

En Categoría Hasta 9 de Hándicap, el primer puesto fue para Conrado González Pini con 68 golpes favorecido en el desempate automático ante Matías Armendano. Adolfo Mosescu con 69 golpes completó el podio.

Santiago Loitegui con 69 golpes, fue el ganador en la Categoría 10 a 16, favorecido en el desempate automático ante José Gonzales y Julio Escalada.

En Categoría 17 a 24, se impuso Alberto Belachur con 69 golpes, seguido por Fabián Palacios con 73 golpes y Omar Schamberger con 74 golpes.

Finalmente, en Categoría 25 al Máximo, el triunfo fue para Felipe Arenas con una destacada tarjeta de 63 golpes, seguido por Hugo Wagner con 65 golpes y Matías Prado con 69 golpes.

Fuente: prensa CAE