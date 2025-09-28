Liga Pre-Federal: acción para los olavarrienses en todo el país

La competencia que otorga clasificaciones a la Liga Federal completó otro fin de semana con nutrida presencia local en diferentes escenarios.

En la Liga Pre-Federal región Buenos Aires fue mucha la presencia olavarriense, pero en la Zona Sur no se registraron festejos en el cierre de la primera ronda.

En la noche del sábado y en un reñido partido, Unión y Progreso cayó ante Racing en Villa Italia. En el “Villero” no fueron suficientes los aportes de Sebastián Dupin e Iván Leal. Dupin jugó 36:33 minutos con 6 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias y Leal, 35:08 con 9 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 1 recupero.

En Orense, Independiente perdió ante Alumni por 89 a 70 y sigue con su andar irregular. Gastón Di Salvo sumó 9 puntos, 1 rebote, 3 asistencias y 1 recupero en 22:58 y Ariel Weisbeck terminó el duelo con 31:17 minutos jugados con 10 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y 2 robos.

Por último, en el grupo que tiene al “Chaira” como líder, hubo cruce de ex jugadores de la entidad olavarriense en Coronel Suárez con festejo para Deportivo Sarmiento. Fue 86 a 71 ante Kimberley.

En el ganador, Martín Delgado fue el goleador con 24 puntos en 31:33 minutos y además tomó 4 rebotes, dio 2 pases gol, recuperó 1 pelota y logró 2 tapas y en el “Dragón”, Simón Silber completó su planilla con 6 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia 1 recuperos en 26:10.

Por la Zona Norte, donde se jugó la 6° fecha, hubo conquistas para los equipos de La Plata y derrota para el de Trenque Lauquen.

En el Grupo A, Barrio Alegre no sale de perdedor y cayó ante San Martín de Junín por 94 a 59. Thiago Ciappina sigue sumando experiencia y jugó 29:02 minutos con 5 puntos y 3 asistencias.

En la Zona D, Atenas venció 78 a 67 a Costa Brava en el inicio de los desquites y con la presencia de los hermanos Aman. Ignacio jugó 16:02 minutos con 2 puntos,3 rebotes, 2 asistencias y Santiago terminó el duelo con 16 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperos en 33:17.

Banco Provincia, por su parte, volvió al triunfo al derrotar 82 a 80 a Ciudad de Campana en la capital provincia. Francisco Méndez jugó 14:16 minutos con 8 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias y 1 recupero.

Además, en Entre Ríos, Santa Rosa sumó una nueva conquista al derrotar 79 a 74 a Vélez Sarsfield en condición de visitante. En el equipo que es líder de la tabla de posiciones, Mauricio Pane jugó 37:15 minutos con 16 puntos y 4 rebotes.

Por último, en la competencia provincial reservada para La Pampa e inmediaciones, Sportivo Independiente completó una nueva doble fecha y fue con victorias.

En la noche del viernes, el “Rojo” pampeano derrotó 107 a 69 a Juventud Unida con 11 puntos, 3 rebotes y 2 recuperos para Nicolás Giménez en 19:12 y cerrando el fin de semana, el domingo venció 88 a 56 a Asociación Centro Rincón Vasco. El pivot olavarriense terminó el partido con 24:48 minutos en la cancha con 9 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias.