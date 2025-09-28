Chingotto y Galán son campeones en el Castillo de Düsseldorf

La pareja del olavarriense y el madrileño se alzó con el primer título de la historia de Premier Pádel en Alemania tras derrotar a los N°1.

Chingotto y Galán derrotaron 7/6 y 6/2 a Arturo Coello y Agustín Tapia y se quedaron con el título del Cupra Germany Premier Pádel P2 que concluyó este domingo.

En la pista central del Castillo de Düsseldorf, la “Chingalán” derrotó por segunda vez en la temporada a la pareja que lidera el ranking del mejor pádel del mundo en 1:38 de juego y alzó el título del certamen que por primera vez en la historia se jugaba en tierras germanas.