Liga Pre-Federal: con la chicharra de fondo, Racing logró el triunfo en Tandil

En la noche del sábado, Racing logró otro triunfo en la Zona Sur de la competencia clasificatoria a la Liga Federal y fue con un doble sobre la chicharra.

El “Chaira” se impuso 51 a 49 a Unión y Progreso en el Gigante de Villa Italia y sumó su sexto triunfo sobre siete presentaciones para ser líder indiscutido del grupo. Marcos Risso con 15 puntos fue el máximo anotador del partido.

Jeffrey Merchant se transformó en el héroe de la noche sabatina en Tandil porque con cuatro segundos en el reloj, se hizo cargo de la pelota y con un doble largo sobre la chicharra rompió la paridad con la que se jugó gran parte del cotejo que cerró la 7° fecha.

El último partido de la primera ronda fue poco vistoso y con muy poco gol, pero tuvo un final apasionante, porque el “Villero” limó la diferencia “Chaira” que nunca fue mucha y puso suspenso a la definición.

En el renovado gimnasio de la Sociedad de Fomento, Racing logró una decena de puntos de diferencia en el primer tiempo, en un duelo con muy bajos porcentajes de efectividad, pero tras el descanso largo, Unión y Progreso logró igualar las acciones hasta los segundos finales donde tuvo su chance de victoria, pero no logró convertir y terminó siendo victoria racinguista para seguir líder y frenar la buena racha del elenco tandilense.

Síntesis Unión y Progreso – Racing:

Estadio: Gigante de Villa Italia

Árbitros:

Unión y Progreso (49): Barroso (9), Dupin (6), Zape (9), Leal (9), Vergara (6) -FI- Tomé (0), Trapote (0), Tracana (10). DT- Álvaro Castiñeira

Racing (51): Vázquez (1), Risso (15), Pietrafesa (6), Mondino (4), Yaben (11) -FI- Merchant (9), Ciuffetelli (5), Larregina (0), Cuadrillero (0). DT- Axel Farías

Parciales: 8 – 11; 20 – 30; 39 – 39 y 49 – 51