Bomberos de Olavarría sumó una nueva jornada de capacitación en materiales peligrosos

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría avanza con su programa formativo: tras la primera jornada teórica, este sábado se llevó a cabo la segunda jornada de capacitación en materiales peligrosos en el Cuartel Central.

La actividad, que comenzó por la mañana y se extendió hasta la tarde, combinando partes teóricas y prácticas para consolidar los aprendizajes.

La capacitación estuvo dictada por el Suboficial Marcos Araguino, acompañado por el Suboficial Joaquín Doorish, especialista en MATPEL, quien aportó su experiencia técnica tanto en los conceptos como en la aplicación práctica de los protocolos de seguridad frente a incidentes con sustancias peligrosas.

Como en la etapa inicial, participaron bomberos de toda la Región Centro Centro, quienes profundizaron sus conocimientos sobre identificación, manipulación segura, procedimientos de contingencia y respuesta operativa ante emergencias químicas.

Con estas capacitaciones las asociaciones de bomberos voluntarios de la Región Centro Centro refuerzan su compromiso con la capacitación continua del personal, entendiendo que la preparación práctica es esencial para garantizar actuaciones seguras, eficaces y responsables en eventos de riesgo químico.