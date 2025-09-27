Corte de agua en un sector de Sierra Chica

Desde Coopelectric informaron que, a causa de una pérdida de agua detectada en la intersección de las calles Machado y Legorburu en la localidad de Sierra Chica, el personal de Obras Sanitarias debió interrumpir el suministro en el barrio FONAVI y en el sector comprendido por las calles: Occhi - De los Fundadores - Av. Catriel - Legorburu.

La reparación se llevará a cabo durante la jornada de mañana, por lo que solicitamos a los usuarios afectados hacer un uso racional del agua, de forma tal que puedan abastecerse con la reserva de su tanque domiciliario.