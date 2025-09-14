Bomberos: Exitosa primera jornada de capacitación en materiales peligrosos

Durante la jornada del último sábado, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Olavarría llevó adelante la primera capacitación en materiales peligrosos, un eje fundamental dentro de la formación bomberil.

La actividad comenzó en horas de la mañana y se extendió hasta la tarde, abordando en esta oportunidad la etapa teórica, a cargo del Suboficial Marcos Araguino. Se trabajaron conceptos esenciales vinculados a la identificación, manejo y procedimientos de actuación frente a incidentes con sustancias peligrosas.

La capacitación convocó a bomberos de toda la Región Centro Centro, "consolidando un espacio de formación compartido y de intercambio de experiencias, que fortalece la preparación colectiva ante este tipo de emergencias de alta complejidad", se explicó desde la Asociación.

"Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría estamos felices de poder ser anfitriones en el marco de esta etapa de formación. De esta manera, la institución reafirma su compromiso con la capacitación constante, pilar fundamental para garantizar la seguridad de los bomberos y de toda la comunidad", se concluyó.