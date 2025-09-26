Los Caballeros terminaron la Fase Regular y distinguieron a Notararigo

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” tuvo una nueva semana de acción y fue con el final de la Fase Regular para el Torneo Oficial de Parejas Caballeros.

En la jornada del último martes y en varios escenarios, se jugó la 10° fecha en las dos categorías del Caballeros en parejas y se definieron quiénes jugarán los Play-Off.

Por otro lado, la cancha N°2 de Pueblo Nuevo pasó a llamarse “Juan Pablo Notararigo” tras una cena reconocimiento de la entidad a los bochófilos que representaron a la Ciudad en diferentes competencias provinciales.

Además, el pasado fin de semana, Gabriel Mariano dijo presente en el Campeonato Provincial de Debutantes en Lobos y fue subcampeón. El jugador de Sierra Chica cayó en la Final ante Iván Liceaga.

Los resultados:

10° fecha

En Primera

Zona A

San Martín 2 – 10 Blanca Chica

Pueblo Nuevo 12 – 4 Hinojo

El Fortín 4 – 12 La Amistad

Zona B

Fortín Tradicionalista 12 – 3 Sierra Chica

Loma Negra 5 – 12 Álvaro Barros

En Segunda

Zona A

San Martín 12 – 10 Blanca Chica

Pueblo Nuevo 12 – 4 Hinojo

El Fortín 12 – 4 La Amistad

Zona B

Fortín Tradicionalista 12 – 9 Sierra Chica

Loma Negra 11 – 12 Álvaro Barros

El Fortín 12 – 0 La Amistad